Porsche 911 Turbo S – Abseits jeglicher Decarbonisierung

Es gibt viele gute Gründe für einen neuen 911er. Beim neuen Turbo S ist es wohl die Mischung, die aus ungestümer Kraft mit einem alltagstauglichen Langstreckenkomfort besteht. Die Neuauflage ist weiterhin als Coupé und Cabrio erhältlich und kommt weiterhin ohne elektrische Zusatzpower aus. Wir haben uns bei der ersten Ausfahrt in der Eifel für das Coupe entschieden.

Zunächst die Hardfacts. Im Heck kommt ein neuer 3,8 Liter-Boxermotor zum Einsatz. Der aktuell stärkste Serien-Elfer bringt es auf 650 PS und wird – wie gehabt – von zwei Turbos befeuert. Die Lader fallen mit ihrer variablen Turbinengeometrie nicht nur größer aus, sondern arbeiten jetzt gegenläufig, was den Wirkungsgrad erhöht. Im Vergleich zu seinem Vorgänger hat der Sechszylinder natürlich in Sachen Leistung wieder zugelegt. Satte 70 PS in Kombination mit mittlerweile 800 Newtonmetern Drehmoment.

Antrieb & Fahrdynmik

Auch beim permanentem Allradantrieb hat Porsche draufgelegt und ihn weiterentwickelt. Dadurch kann das Verteilergetriebe nun wesentlich mehr Kraft übertragen und bei Bedarf bis zu 500 Newtonmeter an die Vorderräder weiterleiten. Außerdem sorgt eine verbreiterte Spur an der Vorder- und Hinterachse für eine bessere Fahrdynamik und das adaptive Fahrwerk regelt die Dämpfer nun schneller. All diese Maßnahmen sollen sich nun auch positiv auf das Einlenkverhalten auswirken.

Leistung & Messwerte

Satte 650 PS beißen gnadenlos zu. Kraft hat der Turbo S im Überfluss. Das Triebwerk hängt wie ein hungriges Raubtier am Gas und schon ein kleiner Tritt aufs rechte Pedal setzt Urgewalten frei. Dann presst es einen in die Sitze und der Elfer schießt mit einer brutalen Wucht nach vorne. Dementsprechend sprintet er von Null auf Landstraßentempo in 2,7 Sekunden und ist damit zwei Zehntel schneller als das alte Modell. Nicht minder fix geht es auch aus dem Stand auf 200 km/h. Gerade einmal 8,9 Sekunden benötigt der Allradler dafür wo die meisten Autos noch die 100er Marke im Visier haben.

In dieser Disziplin nimmt er seinem Vorgänger sogar eine ganze Sekunde ab. Und wer das Gaspedal auf Anschlag betätigt, erlebt einen Vorwärtsdrang, der erst bei 330 km/h endet. Für Fahrspaß und Sicherheit ist also reichlich gesorgt. Im Alltag hingegen gibt er sich aber ausgesprochen elastisch. Dazu passt auch das Acht-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit seinen sehr schnellen Schaltzeiten.

Fazit

Angesichts seines Leistungspotentials und der Performance könnte der Turbo S auch als Rennwagen mit Straßenzulassung durchgehen. Trotzdem ist er nicht zu hart, sondern weist einen überraschend hohen Reisekomfort auf. Selbst in der straffen Sport-Stellung rüttelt es seine Insassen nicht übermäßig durch. Der Elfer fordert seinen Fahrer nicht übermäßig und man kann mit ihm ganz gelassen über die Boulevards flanieren. Wenn es aber richtig zur Sache geht, ist jedoch der Könner hinterm Lenkrad gefragt. Schließlich verkürzt sich bei der Urgewalt alles wie im Zeitraffer. Hinsichtlich dessen sind mindestens genauso schnelle Reaktionszeiten gefragt, wie der feurige Porsche 911 Turbo S nach vorne drückt. Mehr Infos und einen ausführlichen Fahrbericht zum neuen 911er in unserer nächsten Printausgabe.

