Porsche – Antriebsstrang für Formel E

Die Entwicklung des Antriebsstrangs für das erste Porsche Formel-E-Fahrzeug geht in die finale Phase. Porsche steigt im November in die ABB FIA Formel-E-Meisterschaft ein. Im Sommer findet die Homologation seitens des Internationalen Automobil-Verbands (FIA) statt. Danach dürfen an den Antriebskomponenten keine Änderungen mehr vorgenommen werden.

Die Entwicklung des Antriebsstrangs ist für den Porsche Werkseinstieg von zentraler Bedeutung. Entscheidend für den Wettbewerb. Im Sinne der Kostenkontrolle stellt die Formel E das Fahrzeug-Chassis sowie die Einheitsbatterie. Sämtliche Antriebskomponenten sind hingegen Eigenkonzeptionen der Hersteller. Porsche kann daher eigene Wege gehen bei der Entwicklung von Schlüssel-Technologien. Dazu gehören Elektromotor, Umrichter, Brake-by-Wire-System, Getriebe, Differenzial, Antriebswellen. Und die tragende Struktur, Fahrwerksteile an der Hinterachse sowie Kühlsystem und Steuergerät.

