Porsche Boxster – Jubiläumsmodell zum 25er

Zu seinem 25er kommt der Porsche Boxster mit einem Jubiläumsmodell. 1996 ging der erste Porsche Boxster an den Start. Bis dato ist aus dem Roadster eine Familie mit vielen Varianten entstanden. Insgesamt hat Porsche bislang mehr als 357.000 Modelle produziert. Mit einem Sondermodell mit der ebenso schlichten wie nüchternen Bezeichnung „Boxster 25 Jahre“ feiert man jetzt das Jubiläum.

Die weltweit auf 1.250 Exemplare limitierte Edition basiert auf dem 294 kW/400 PS starken GTS 4.0-Modell mit Vierliter-Sechszylinder-Boxer. Sie greift zahlreiche Designmerkmale der Studie auf, die 1993 bei der Detroit Motor Show die Erfolgsgeschichte des Boxster einläutete. Porsche bietet den Boxster 25 Jahre in GT-Silbermetallic, Tiefschwarz-metallic und Carraraweiß-metallic an. Mit historischem Bezug kombiniert das Sondermodell eine bordeauxrote Leder-Innenausstattung mit einem roten Stoffverdeck. Das Verdeck trägt den geprägten Schriftzug „Boxster 25“. Alternativ ist beides auch in Schwarz erhältlich.

Der Sechszylinder-Boxermotor im Porsche Boxster Jubiläumsmodell zum 25er ist wahlweise mit einem manuellen Sechsganggetriebe oder siebengängigem Porsche Doppelkupplungsgetriebe kombiniert. Serienmäßig an Bord sind das Porsche Active Suspension Management-Sportfahrwerk inklusive Tieferlegung um zehn Millimeter. Und das Porsche Torque Vectoring mit mechanischer Hinterachs-Quersperre. Das Sondermodell erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 293 km/h. Es sprintet in Kombination mit der Automatik und dem serienmäßigen Sport Chrono-Paket in 4,0 Sekunden von null auf 100 km/h. Der neue Boxster 25 Jahre ist ab sofort bestellbar. Ende März 2021 rollt er zu den Händlern. In Österreich beginnen die Preise bei 119.328 Euro.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp