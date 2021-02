Porsche – Car Configurator nutzt KI

Mit einer neuen Beratungsfunktion nutzt Porsche bei seinem Car Configurator KI – Künstliche Intelligenz. Die „Recommendation Engine“ gibt während der Konfiguration Vorschläge für individuelle Fahrzeugoptionen. Dazu ermittelt die KI in Sekundenbruchteilen passende Optionen. Aus Milliarden möglicher Kombinationen. Abgestimmt auf den jeweiligen Kunden.

Das System nutzt so genannte Machine-Learning-Modelle und Algorithmen. Um spezifische Muster in den Daten zu finden. Und die besten Optionen für jeden Kunden auf Basis seiner eigenen Entscheidungen vorherzusagen. Dabei liegt nach Porsches Angaben die Treffsicherheit, dass ein vorgeschlagenes Feature dem Interesse eines Kunden entspricht, bei mehr als 90 Prozent. In Deutschland, China, USA, Großbritannien, Schweiz und Taiwan können Kunden das Angebot bereits nutzen. Weitere sollen folgen, die den Porsche Car Configurator der KI nutzt dann auch verwenden

können.

