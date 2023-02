Porsche Cayenne: Endphase der Entwicklung

Die dritte Generation des Porsche Cayenne ist in der Endphase der Entwicklung. Das aktuelle Modell ist seit 2017 auf dem Markt. Die neue Entwicklungsstufe will Porsche im Frühling vorstellenen. Sie absolviert derzeit noch finale Tests. Neben einer Neuausrichtung des Antriebsportfolios griffen die Ingenieure auch in die Fahrwerkstechnik des Erfolgsmodells ein. Ziel war eine noch größere Bandbreite zwischen Porsche-typischer Onroad-Performance, Langstrecken-Komfort und Offroad-Tauglichkeit.

So verfügt der nächste Modelljahrgang unter anderem über ein neues, semiaktives Fahrwerk. Die Anzeigen sind digitalisiert und das Bedienkonzept erhält erweitere Konnektivitätsfunktionen. Außerdem erhält das SUV eine neue Lichttechnik in den HD-Matrix-LED-Hauptscheinwerfern.

Die Prototypen und Vorserienfahrzeuge des Porsche Cayenne spulen in der Endphase der Entwicklung weit über 200.000 Kilometer unter Alltagsbedingungen auf der Straße ab. Dazu kommen in Summe mehr als vier Millionen Testkilometer Geländeerprobung in fast allen Teilen der Erde. (aum)

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp