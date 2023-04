Porsche Cayenne – Infotainment für Beifahrer

Der Porsche Cayenne der vierten Generation bietet unter anderem mit einem eigenen Screen Infotainment für den Beifahrer. Das Armaturenbrett des SUV ist mit drei Bildschirmen ausgestattet. Einer davon vor dem Beifahrer. Eine spezielle Folie sorgt dafür, dass die auf dem 10,9-Zoll-Display angezeigten Inhalte vom Fahrersitz aus nicht einsehbar sind. Damit kann der Beifahrer während der Fahrt beispielsweise einen Film schauen, ohne den Fahrer abzulenken.

Der Automatik-Wählhebel wandert in der neuen Generation ans Lenkrad. Damit gibt es in der Mittelkonsole mehr Platz. Unter anderem für eine gekühlte Smartphone-Ladeschale. Die Kühlung erlaubt induktives Laden mit bei bis zu 15 Watt. Apple Carplay und Android Auto lassen sich aber nur verwenden, wenn man das Smartphone per Kabel lädt. Apps wie Spotify oder Apple Music werden unterstützt. Das gesamte System ist „Over the Air“ per Updates versorgt, zum Beispiel für aktuelle Navigationskarten.

Der Fahrer kann auf seinem Bildschirm bis zu sieben unterschiedliche Ansichten wählen. Dazu gehört auch eine Simulation der klassischen fünf Rundinstrumente eines Porsche. Die vierte Generation des meistverkauften Porsche-Modells ist das letzte große SUV der Marke, das mit einem Verbrennungsmotor ausgestattet ist. Der Nachfolger wird rein elektrisch unterwegs sein. Porsche stellt den neuen Cayenne mit dem Infotainment für Beifahrer am 18. April auf der Automesse in Schanghai vor. (aum/gr)

