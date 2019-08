Porsche Cayenne Plug-In-Hybrid – Starkes Stück

Beim neuen Porsche Cayenne Turbo S Plug-In-Hybrid ist ein starkes Stück. Konkret das bislang stärkste überhaupt. Der Power-Cayenne leistet beeindruckende 500 kW/680 PS. Dabei steht ihm ein E-Motor zur Seite. Die Möglichkeit, externen Strom zu laden, drückt den Verbrauch nach unten. Und erlaubt außerdem ein emissionsfreies Gleiten auf der Kurzstrecke. Trotzdem kommt der Fahrspaß nicht zu kurz, schließlich strotzt der neue Zuffenhausener nur so vor Kraft.

Ordentlich Power

Satte 770 Newtonmeter Drehmoment schieben den 2,5-Tonner ordentlich an. Genug an Leistung in allen Drehzahllagen. In Kombination entfalten der doppelt aufgeladene 4-Liter-V8-Benziner und der E-Motor sogar 900 Newtonmeter Gesamtdrehmoment. In 3,8 Sekunden sprintet er aus dem Stand auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Porsche mit 295 km/h an. Bereits minimalstes Gas geben setzt er in druckvolle Beschleunigung um. Der dezent blubbernde V8-Biturbo begeistert mit wohlklingendem Sound. Und er schafft Leistungswerte, von denen manch reinrassiger Sportwagen nicht zu träumen wagt.

Technisch bedient sich das Topmodell beim Panamera Turbo S E-Hybrid. Der V8-Biturbo leistet da wie dort 404 kW/555 PS. Und die E-Maschine schiebt mit weiteren 100 kW/136 PS zusätzlich an. Die Kraftübertragung erfolgt über eine Acht-Stufen-Automatik. Inklusive Segelfunktion, die den Benziner beim Dahingleiten häufiger abschaltet. So spart er Kraftstoff. Der permanente Allradantrieb sorgt für den nötigen Grip. Beim Sprinten oder bei widrigen Fahrbahnverhältnissen. Laut Werksangabe soll das SUV nur 3,7 Liter Super Plus im Schnitt verbrauchen.

Ausstattung

Die Ausstattung gibt sich generös. Serienmäßig an Bord ist unter anderem eine Drei-Kammer-Luftfederung inklusive PASM. Und eine elektrische Wankstabilisierung, ein Sperrdifferential sowie Keramikbremsen. Für Fahrspaß ist reichlich gesorgt. Speziell, wenn die optionale Allradlenkung eingebaut ist. Die sorgt für einen geringeren Wendekreis in der Stadt. Aber sie verbessert auch die Agilität des Dickschiffs eindrucksvoll. Die 2,5 Tonnen Lebendgewicht machen sich auf kurvigen Landstraßen kaum bemerkbar. Das Groß-SUV kurvt überraschend agil durch das Geläuf. Und das Luftfahrwerk bügelt Unebenheiten gekonnt weg. Auch die präzise Lenkung überzeugt, der Cayenne fährt sich überraschend direkt.

Fahren

Der Cayenne fährt immer im Elektro-Modus los. Er verharrt lange in seinem E-Modus. Selbst bei Landstraßentempo schweigt der V8-Benziner noch eine Weile. Rein elektrisch kommt der Cayenne Turbo S E-Hybrid bis zu 40 Kilometer weit. Den benötigten Strom bezieht er aus seinen 130 Kilogramm schweren Lithiumionen-Akkus. Ist aber vorwiegend der Benziner in Betrieb, wird die im Teillastbereich sowie beim Bremsen erzeugte Energie zurückgewonnen. Und im Speicherdepot gebunkert. Die Kapazität der Hochvolt-Batterie: 14,1 kW/h. Durch den Stromspeicher im Heck verliert der Kofferraum gegenüber dem regulären Cayenne 100 Liter Volumen. Trotzdem fasst der durchgängig ebene Laderaum praxistaugliche 645 bis maximal 1.605 Liter.

Der Cayenne Turbo S E-Hybrid bietet mehrere Fahrmodi. „Sport“ und Sport Plus“ dienen der maximalen Performance. Mit „E-Power“ fährt er dagegen rein elektrisch mit einer Höchstgeschwindigkeit von maximal 135 km/h. Im Modus „Hybrid Auto“ wechseln sich beide Antriebsquellen vollautomatisch ab. In der Betriebsart „E-Hold“ wird der aktuelle Ladezustand der Batterie gehalten. Um dann in städtischen Umweltzonen lokal emissionsfrei zu stromern. Und im Modus „E-Charge“ lädt der V8-Biturbo gezielt die Lithiumionen-Zellen auf. An der Ladestation sind dank des serienmäßigen 7,2-kW-On-Board-AC-Laders die Stromspeicher im besten Fall innerhalb von 2,4 Stunden wieder befüllt. An der Haushaltssteckdose mit zehn Ampere dauert der Ladevorgang sechs Stunden.

Preise

Die vier verschiedenen Hybrid-Versionen des Cayenne sind ab sofort bestellbar. Die Preise starten bei 94.405 Euro für den Cayenne E-Hybrid, bei 98.780 Euro für das Cayenne E-Hybrid Coupé. Der Cayenne Turbo S E-Hybrid ist ab 176.022 Euro zu haben, das Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé kostet ab 179.841 Euro.

