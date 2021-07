Porsche Cayenne Turbo GT – Ein Spitzensportler

Die Porsche Cayenne-Modellreihe krönt mit dem neuen Cayenne Turbo GT ein Spitzensportler. Auf maximale Längs- und Querperformance abgestimmt, verbindet er außergewöhnliche Fahrdynamik mit hoher Alltagstauglichkeit.

Basis der Fahrleistungen: der 471 kW/640 PS starke Vierliter-V8-Biturbomotor. Das sind 67 kW/90 PS mehr als im Cayenne Turbo Coupé. Die und 850 Nm Drehmoment (+ 80 Nm) verkürzen den Standardsprint auf 3,3 Sekunden (minus 0,6 s). Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt 300 km/h (+ 14 km/h). Der optisch noch sportlicher gezeichnete und ausschließlich als viersitziges Coupé erhältliche Cayenne Turbo GT tritt serienmäßig mit allen verfügbaren Fahrwerksystemen und speziell entwickelten Performance-Reifen an. Antrieb und Fahrwerk sind eigenständig abgestimmt. Das Resultat ist ein harmonisches Gesamtkonzept mit exzellenten Rundstrecken-Eigenschaften. Der Beweis: Die Umrundung der 20,832 km langen Nürburgring-Nordschleife in 7:38,9 Minuten. Neuer offizieller SUV-Rekord!

Endrohrsound, Fahrwerk, Sport-Pneus, Bremsen

Akustisch untermalt ist die Leistung des V8-Biturbo von einer Titan-Sportabgasanlage, deren mittig angeordnete Endrohre die gesamte V8-Tonleiter beherrschen. Mehr Sicherheit und Kontrolle vermitteln die neu abgestimmte Dreikammer-Luftfederung. Die ist 15 Prozent steifer und die Karosserie gegenüber dem GTS nochmal sieben Millimeter tiefer gelegt. Eine aktive Wankstabilisierung ist die auf die außergewöhnliche Performance abgestimmt. Fürs sportliche Handling sorgt das Porsche Torque Vectoring Plus mit optimierter Quersperre. Außerdem eine Hinterachslenkung sowie speziell entwickelte Pirelli-Sportreifen P Zero Corsa in den Dimensionen 285/35 ZR 22 vorn und 315/30 ZR22 hinten. Die Bremsleistung sichern 440 Millimeter große Keramikbremsscheiben vorne und 410 Millimeter hinten.

Viel Carbon

Porsche hat seinem Cayenne-Topmodell einen dezenten Carbon-Anzug verpasst. Das Dach und der anschließende Spoiler mit den seitlich anliegenden Flaps, die Oberschalen der Außenspiegel sowie das Heckunterteil mit Diffusorblende sind aus dem Kohlefaserverbundstoff. Vorne ist ein GT-spezifisches Bugteil mit ausgeprägter Spoilerlippe zu erkennen. Hinten: ein adaptiv ausfahrender Heckspoiler, der um 50 Millimeter vergrößert bei Höchstgeschwindigkeit bis zu 40 Kilogramm mehr Anpressdruck erzeugt.

GT-Interieur

Auch innen finden sich serienmäßig spezifische GT-Insignien. Noch mehr Alcantara-Bezüge, Kontrastnähte. Ein Sportlenkrad mit gelber 12-Markierung und rotem Sport Response Button für die Fahrprofilauswahl sowie „turbo GT“-Schriftzüge. Die lassen keinen Zweifel, dass man in einem besonders sportlichen Cayenne sitzt. Selbst Porsches Infotainment-System PCM hat ein 6.0-Update mit neuer Bedienlogik und frei konfigurierbaren Bildschirmen bekommen. Mit drahtloser Tiefenintegration von Apple-Smartphones inklusive Apple Music und Apple Podcast. Endlich auch mit Android Auto, wenn auch hier nur per Kabel. Dazu kommt eine neue Sprachsteuerung, die vorausschauende Vorschläge zu Medien und Navigation macht.

Der Porsche Cayenne Turbo GT, ein Spitzensportler, ist ab sofort bestellbar und rollt Mitte September 2021 zu den Händlern. Die Preise in Österreich beginnen bei 254.338 Euro.

