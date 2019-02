Porsche-Charging-Service: über 49.000 Ladepunkte in Europa

Porsche-Charging-Service erweitert seinen Ladedienst in Europa auf über 49.000 Ladepunkte. Für Plug-In- und E-Fahrzeuge sind nun in weiteren fünf Länder viele Funktionen abrufbar. Insgesamt ist die Plattform Porsche Charging Service jetzt in zwölf Ländern vertreten. Bislang war man in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Dänemark, den Niederlanden, Belgien und Finnland präsent. Nun auch in Norwegen, Frankreich, Spanien, Großbritannien und Italien.

Neue Funktionen

Neu ist unter anderem die Möglichkeit einer Ratingfunktion. Sie verrät, wann an einer Ladesäule zuletzt ein Fahrzeug geladen hat. Und sie gibt darüber Aufschluss, wie aktuell und verlässlich die Information über den jeweiligen Ladepunkt ist. Zum besseren Planen der Ladevorgänge wird die tägliche Auslastung der Ladesäule angezeigt. Darüber hinaus sind die Nutzerführung in der App und die Navigationsfunktion verbessert. Nach Auswahl eines Ladepunktes gelingt der Wechsel in die Navigation via Google Maps jetzt einfacher. Auf Smartphone oder via Apple Carplay im Fahrzeug.

Laden per App

Porsche hat das Porsche-Charging-Service im Mai 2018 gestartet. Der Dienst sucht nach passenden Ladestationen und erledigt die Abrechnung über zentral hinterlegte Zahlungsdaten. Das geschieht länderübergreifend, zu einem garantierten Einheitspreis je Markt und währungsunabhängig. Die kostenfreie App und das Porsche-Navigationssystem führen den Kunden zur gewählten Ladesäule. An der Ladesäule erfolgt die Identifikation entweder per QR-Code über die App oder per sogenannter „Porsche ID Card“. Den Dienst können grundsätzlich alle Fahrer auch markenfremder Hybrid- oder Elektrofahrzeugen nutzen.

