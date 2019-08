Porsche Classic feiert Jubiläum – 50 Jahre 914

Porsche Classic feiert beim AvD-Oldtimer-Grand-Prix ein Jubiläum der Ikone der 1970er Jahre: 50 Jahre Porsche 914. Rund 20 Mittelmotor-Zweisitzer aus privater Hand kommen an den Nürburgring. Im Ausstellungzelt wird ein Porsche 914/6 aus der Sammlung des Porsche Museums ausgestellt sein. Darüber hinaus demonstriert Porsche Classic anhand von zwei seltenen Sportwagen-Klassikern die Originaltreue der Werksrestaurierung. Für ganz junge Porschefans richtet das Unternehmen erstmals die Erlebniswelt “Porsche 4Kids” ein.

Rund 500 Porsches aus allen Epochen sind am Nürburgring vertreten. Porsche Classic präsentiert sich traditionell auf einem 16.000 qm großen Areal in unmittelbarer Nähe zur Rennstrecke. Schwerpunktmäßig demonstriert man die Karosseriebau-Kompetenz an einem 356 A Speedster und einem 911 Carrera RS 2.7. Beide Fahrzeuge werden gerade im Kundenauftrag in der Porsche Classic Werksrestaurierung komplett restauriert.

Als erster deutscher Hersteller brachte das Unternehmen 1969 mit dem 914 einen serienmäßigen Mittelmotor-Sportwagen auf den Markt. Der Zweisitzer mit dem charakteristischen Targa-Dach war vor allem für jüngere Käuferschichten gedacht. Entstanden als Kooperationsprojekt mit Volkswagen gab es den Zweisitzer in zwei Varianten. Wahlweise mit einem Vierzylinder-Boxer von Volkswagen oder einem Sechszylinder aus dem Porsche 911. Mit einem Grundpreis von 11.955 DM entwickelte sich die Porsche 914-Modellreihe zu einem Verkaufsschlager. Bereits 1970 wurden allein 31.312 Fahrzeuge mit Vierzylindermotor gebaut. Die US-Amerikaner wählten den 914 im gleichen Jahr zum „Importauto des Jahres“.

Zwei 914 S mit Achtzylinder

Zum herausragenden Ruf des Zweisitzers trugen nicht zuletzt zwei legendäre Sonderanfertigungen bei. Die 914 S mit acht Zylindern. Vor der Hinterachse saß hier der drei Liter große Boxermotor aus dem Porsche 908 Rennwagen, der in den 1970er Jahren die Rennstrecken dominierte. Damit erreichten die Mittelmotor-Sportler rund 250 km/h Spitzengeschwindigkeit.

„Porsche 4Kids”

Eine neue Attraktion des AvD-Oldtimer-Grand-Prix ist “Porsche 4Kids”. Unter den spannenden Erlebnismodulen finden die jüngsten Besucher dort Porsche Racing Simulatoren und eine Carrerabahn im XXL-Format. Während bei diesen beiden Aktionen das Fahren auf Zeit im Vordergrund steht, wird beim Porsche Performance Puzzle mit unterschiedlich schweren Puzzleteilen gegeneinander um das richtige (Leicht-)Gewicht des 911 R gepuzzelt. Mit dabei ist außerdem das Porsche Maskottchen Tom Targa.

Der AvD-Oldtimer-Grand-Prix ist auch in diesem Jahr Schauplatz für außergewöhnliche Fahrzeug-Unikate der Porsche Exclusive Manufaktur sowie von Porsche Tequipment.

