Porsche Comunity bei FAT Mankei

Der Großglockner ist dabei nicht nur malerische Kulisse, sondern spielt auch historisch eine bedeutende Rolle für Porsche. In den frühen Jahren des Unternehmens nutzte Ferry Porsche die anspruchsvolle Passstraße als Prüfstand für neue Modelle – insbesondere im Hinblick auf Kühlverhalten und Performance in großen Höhen. Von Gmünd aus ging es über den Pass nach Zell am See – eine Strecke, die später zur Gründungsinspiration für Porsche Design durch seinen Bruder Ferdinand Alexander Porsche wurde.

Nach der Winterpause hat man nun seine Sommersaison mit einem zweitägigen Community Event eröffnet. Unterstützt wurde die Veranstaltung durch eine sorgfältig kuratierte Auswahl an Fahrzeugen aus dem Porsche Museum – von straßenzugelassenen Klassikern bis hin zu rennsportlichen Ikonen.

Auf dem exklusiven Porsche-Parkplatz rechts vom FAT Mankei präsentierten sich unter anderem der Porsche 962 C im auffälligen Shell/Dunlop – Look Startnummer 17, ein Vaillant 917/30 Spyder, gefahren von Herbert Müller, sowie der legendäre 911 Carrera 3.2 4×4 des Paris-Dakar-Rennens in Rothmans-Lackierung. Ergänzt wurde die Ausstellung durch modernere Modelle in abgestimmten Designs: ein 944 Turbo Cup, ein Taycan Turbo GT sowie ein aktueller 911 RSR. Auf dem Großglockner konnten Gäste außerdem ausgewählte GT-Modelle selbst erleben – begleitet von erfahrenen Instruktoren. Der vollelektrische Taycan Turbo GT, der 911 GT3 RS sowie der neue 911 GT3 bieten Motorsportgefühl pur. Hunderte Porsche-Fans nahmen an den beiden Tagen teil – darunter auch Mitglieder des GT Circle, einer exklusiven Community für Menschen mit einer besonderen Leidenschaft für Porsche Performance. Über eine eigene App bleiben sie vernetzt, tauschen sich aus und reisen gemeinsam zu Events wie dem FAT Mankei. FAT Mankei ist nur ein Teil von FAT International – einer Automobil- und Lifestyle-Marke, die Leidenschaft, Motorsport und Mode mit dem Ethos des Rennsports für eine neue Generation verbindet. Nach der Wiederbelebung des Ice Race im Jahr 2019 ist man heute die treibende Kraft hinter vielen spannenden Projekten, darunter die FAT Karting League – eine Serie, die den Fokus wieder auf reine Fähigkeiten und Talente junger Rennfahrer legt, ohne dass dafür hohe Budgets nötig sind. Da FAT auch im Spitzensport verankert ist – unter anderem mit dem Porsche 963 Hypercar von Proton Competition in der World Endurance Championship – bietet die Familie und -Vision den perfekten Weg in den Profirennsport direkt vom Amateurniveau aus. Für Ferdinand Porsche ist die enge Partnerschaft mit der Marke Porsche ein Schlüssel zum Erfolg: „Unsere Vision mit FAT International ist es, etwas für alle Automobilbegeisterten zu schaffen. Egal ob man ein eingefleischter Motorsportfan ist oder einfach die Mode und Kultur liebt, die damit verbunden sind. Der Großglockner ist eine Straße für alle, unabhängig vom Fahrzeugtyp oder Fahrstil. Wer hierher aufbricht – für einen Nachmittag oder ein ganzes Wochenende – nimmt ein unvergessliches Erlebnis mit nach Hause. Und wann sonst sieht man eine solche Auswahl legendärer Porsche-Modelle vor einer derart spektakulären Kulisse?“