Porsche – Der Cayenne als „Platinum Edition“

Porsche bringt nach dem Panamera auch den Cayenne, den Cayenne E-Hybrid und Cayenne S als „Platinum Edition“. Charakteristika sind die in seidenglänzendem Platinum lackierten Einleger in den Lamellen der Lufteinlässe am Bug.

Weiters der in das LED-Heckleuchtenband integrierte „Porsche“-Schriftzug und die Modellbezeichnung am Heck. Außerdem die serienmäßigen, 21 Zoll großen RS-Spyder-Design-Räder, die es exklusiv für das Sondermodell gibt. Die Sportendrohre und Seitenscheibenleisten sind in Schwarz gehalten. Den Cayenne Platinum Edition kann man in sieben verschiedenen Außenfarben bestellen.

Den Innenraum prägen Sicherheitsgurte in Kreide und Türeinstiegsleisten in gebürstetem Aluminium mit dem Schriftzug „Platinum Edition“ sowie das Interieurpaket Aluminium Rhombus. Und umlaufende, silberfarbene Akzentleisten.

Darüber hinaus verfügt der Cayenne Platinum Edition unter anderem über die LED-Hauptscheinwerfer mit Porsche Dynamic Light System (PDLS), Panoramadach, Privacy-Verglasung und Bose-Soundsystem. Und noch über Ambientebeleuchtung und Acht-Wege-Leder-Sportsitze sowie das Porsche-Wappen auf den Kopfstützen vorne. Die Porsche Exclusive Manufaktur bietet weitere Veredelungsoptionen. Die Porsche „Platinum Edition“ des Cayenne kommt im Mai auf den Markt.

