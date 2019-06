Porsche – Der Weg in die Formel E

Porsche dokumentiert den Weg in die rein elektrische Rennserie Formel E. Man startet eine fortlaufende Infografik-Serie. Die „Road to Formula E“. Bis zur Rennpremiere in der Saison 6 im Dezember wird sie von Monat zu Monat um interessante Informationen erweitert. Sie ist im Porsche Newsroom abrufbar.

Fritz Enzinger, der Leiter von Porsche Motorsport: „Wenn ich auf die vergangenen Monate zurückblicke, bin ich sehr stolz darauf, was wir im Team erreicht haben. Von der ersten Testphase des Antriebsstrangs auf dem Prüfstand, über den Rollout auf der Teststrecke in Weissach bis zu den mehr als 1.000 gefahrenen Testkilometern in Spanien. Wir haben die ersten Schritte erfolgreich gemeistert. Bis zum Werkseinstieg in die Formel E liegt noch viel Arbeit vor uns. Wir sind auf dem richtigen Weg.“

