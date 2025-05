Porsche driftet sich ins Guinness Buch

Porsche hat sich erneut einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde gesichert – mit dem längsten kontinuierlichen Drift eines Elektrofahrzeugs auf Eis. Am Steuer eines Taycan GTS gelang es Instrukteur Jens Richter in Lappland, insgesamt 132 Runden im kontrollierten Übersteuern zu drehen. In den 46 Minuten legte er dabei 17,5 Kilometer zurück. Dabei waren die Bedingungen zunächst nicht optimal.

Unter der extremen Dauerbelastung des driftenden Taycan mit Allradantrieb baute der Ice Track schneller ab als erwartet. Daher musste Porsche den ersten Versuch nach rund elf Kilometern abbrechen.

Für den zweiten Anlauf wechselte das Team auf kürzere Spikes und nutzte aus, dass mit beginnender Dunkelheit die Eistemperaturen sanken. Dieser Versuch war erfolgreich: Insgesamt 17,503 Kilometer oder 132 Runden hielt Jens Richter den serienmäßigen Taycan GTS nur mit Gas- und Lenkeingriffen im kontrollierten Drift. Die bisherige Rekordmarke lag bei 14,809 Kilometern.

Die Fahrt fand auf einer Eis-Piste des Porsche Arctic Centers in Levi, Finnland, rund 150 Kilometer nördlich des Polarkreises, statt. Für den Rekordversuch hatte das Team der Porsche Experience einen Driftkreis mit einem Durchmesser von 59 Metern angelegt. An beiden Achsen des Taycan GTS waren für den erfolgreichen Rekordversuch handelsübliche Michelin-Reifen mit Ein-Millimeter-Spikes montiert.

Zur genauen Messung der Strecke war das Fahrzeug mit einem professionellen GPS-Messgerät ausgestattet. Dieses zeichnete nicht nur den zurückgelegten Weg, sondern auch die Aktionen des Fahrers wie Lenkradbewegungen, Gas- und Bremsvorgänge sowie die auf das Fahrzeug wirkenden G-Kräfte auf. Für Porsche ist es der vierte Eintrag ins Guinness-Buch mit einem Taycan.