Porsche eröffnet Ausstellung „70 Jahre Porsche Sportwagen“

Porsche eröffnet Ausstellung „70 Jahre Porsche Sportwagen“. Am 8. Juni 1948 erhielt der erste Porsche-Prototyp mit der Fahrgestellnummer 356-001 seine allgemeine Betriebserlaubnis. Die Geburtsstunde einer Marke, die weit mehr als nur Automobile produziert. Aus diesem Anlass präsentiert Porsche ab 20. März 2018 in Berlin die erste Sonderausstellung zum Jubiläumsjahr „70 Jahre Porsche Sportwagen”. Bis zum 31. Mai 2018 kann die Ausstellung im „DRIVE. Volkswagen Group Forum“ Unter den Linden kostenfrei besichtigt werden.

Die Sonderausstellung gliedert sich in zehn thematische Schlaglichter, die spannende Einblicke in die Geschichte der Marke geben und die Faszination Porsche vielseitig erlebbar machen. Im Fokus stehen herausragende Porsche Sportwagen-Entwicklungen der letzten 70 Jahre ebenso wie die Menschen, die hinter der Marke stehen.

„Die Botschaft unserer Ausstellung heißt: Der Innovationsgeist, der Porsche in 70 Jahren zum profitabelsten Automobilhersteller mit den sportlichsten Premiumprodukten gemacht hat, garantiert auch in Zukunft ein einzigartiges Markenerlebnis”, so Achim Stejskal, Leiter des Porsche Museums. Als prominente Gäste der Eröffnung konnte er unter anderem den zweifachen Rallye-Weltmeister Walter Röhrl und den Schauspieler und Tatort-Kommissar Richy Müller in Berlin begrüßen.

Der Sportwagenhersteller würdigt das Jubiläum in 2018 mit zahlreichen Aktivitäten auf der ganzen Welt. Das Porsche Museum setzt ab 9. Juni das Jubiläum mit einer umfangreichen Sonderausstellung am Standort Stuttgart-Zuffenhausen in Szene.

Am gleichen Tag lädt Porsche Fans zum „Sports Car Together Day“ an alle seine Vertriebsstandorte rund um den Globus ein. Am Wochenende des 16. und 17. Juni empfängt der Sportwagenhersteller Mitarbeiter, Zuffenhäuser und Interessierte zu einer öffentlichen Feier in und um das Porsche Museum in Stuttgart.

Beim „Festival of Speed“ im englischen Goodwood wird das Jubiläum vom 12. bis 15. Juli ebenso gefeiert wie bei der „Rennsport Reunion“ in Kalifornien vom 27. bis 30. September. Den Abschluss bildet die „Sound Nacht“, die erstmals in der Porsche Arena in Stuttgart am 13. Oktober ausgetragen wird.

Weitere Informationen unter www.porsche.de/museum. Im Delius Klasing Verlag ist das offizielle Buch zum Jubiläum mit dem Titel „70 Jahre Porsche Sportwagen“ erschienen.