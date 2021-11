Porsche erwirbt Mehrheit an E-Bike-Hersteller

Porsche erwirbt die Mehrheit an E-Bike-Hersteller Greyp Bikes. Porsche Ventures ist bereits seit 2018 mit rund zehn Prozent an dem kroatischen Unternehmen beteiligt. Diese Investition tätigte man 2018 zeitgleich mit dem Einstieg in die Schwestergesellschaft Rimac Automobili. Die hat Porsche mittlerweile mit Bugatti zusammengeführt.

Porsche hat aufgrund des Übernahmeangebots eines Drittherstellers auf seine vertraglich zugesicherten Vorkaufsrechte zugegriffen. Neben dem Sportwagenhersteller als Mehrheitseigner bleiben nur Firmenchef Mate Rimac und weitere Greyp-Gründer an dem Unternehmen beteiligt. Keine Auswirkungen soll die Beteiligung auf die Kooperation mit Rotwild haben. Die bestehende Zusammenarbeit bei den beiden Porsche-E-Bikes „Sport“ und „Cross“ soll fortgeführt werden.

Das Know-how aus dem batterieelektrischen Antrieb in den Fahrzeugen nutzt Porsche auch im attraktiven und schnell wachsenden E-Bike-Markt. Elektro-Bikes haben einen festen Platz in der E-Mobilitätsstrategie des Unternehmens und versprechen weiteres Potential.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp