Porsche – Fünf Weltpremieren in LA

Gleich fünf Weltpremieren feiert Porsche in LA auf der Autoshow. Das sind: Der neue 718 Cayman GT4 RS als Highlight. Weiters sind 718 Cayman GT4 RS Clubsport, Taycan GTS und Taycan GTS Sport Turismo sowie die Panamera Platinum Edition erstmals zu sehen.

Maximaler Fahrspaß – 718 Cayman GT4 RS und 718 Cayman GT4 RS Clubsport

Der Porsche 718 Cayman GT4 RS ist das neue Topmodell der 718-Familie. Ein kompromissloses Fahrerauto. Das mit Leichtbau, besonders agiler Fahrwerksabstimmung, aufwendiger Aerodynamik und einzigartiger Soundkulisse punktet. Auf der Nürburgring-Nordschleife überflügelt er auf der 20,6 km langen Streckenvariante mit 7:04,511 Minuten seinen kleinen Bruder 718 Cayman GT4 um mehr als 23 Sekunden.

Herzstück des Sportwagens ist der frei saugende Sechszylinder-Boxermotor mit 368 kW/500 PS. Das maximale Drehmoment beträgt 450 Newtonmeter. Das Porsche Doppelkupplungsgetriebe mit kurzer Übersetzung unterstützt das fulminante Sprintvermögen. Der 718 Cayman GT4 RS beschleunigt in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h. Der Vortrieb endet bei 315 km/h.

Den neuen Porsche 718 Cayman GT4 RS kann man ab sofort zu einem Grundpreis von 193.608 Euro bestellen. Die Auslieferung beginnt im Frühjahr 2022. Zeitgleich feiert in Los Angeles die Rennvariante 718 Cayman GT4 RS Clubsport Premiere. Ab 2022 geht das Kundensportfahrzeug in vielen nationalen und internationalen Rennserien an den Start.

Neue sportliche Mitte – Taycan GTS und Taycan GTS Sport Turismo

Mit einer WLTP-Reichweite von bis zu 504 Kilometern knackt der neue Taycan GTS als erster Vertreter der Modellreihe die 500-Kilometer-Marke. Das neue Derivat ist der sportliche Alleskönner in der Modellpalette. Er besticht mit bis zu 440 kW/598 PS Overboost-Leistung bei Nutzung der Launch Control. Fahrwerk und optionale Hinterachslenkung sind GTS-spezifisch abgestimmt. Exterieur und Interieur sind eigenständig.

Zeitgleich debütiert in LA mit dem Taycan GTS Sport Turismo die dritte Karosserieversion der ersten vollelektrischen Porsche Modellreihe. Der Newcomer teilt die sportliche Silhouette nebst der nach hinten abfallenden Dachlinie mit dem Taycan Cross Turismo. Weitere Gemeinsamkeit ist das funktionale Kofferraum-Format mit über 1.200 Litern Ladevolumen unter der Heckklappe. Beide Modellvarianten rollen im Frühjahr 2022 zu den Händlern. Weitere Motorisierungen für den Sport Turismo folgen.

Elegant und exklusiv – Panamera Platinum Edition

Die neue Panamera Platinum Edition kombiniert sportlich-elegantes Design und hochwertige Ausstattung zum attraktiven Preis (wir berichteten). Das Exterieur prägen Akzente in seidenglänzendem Platinum. Passend dazu: die Seitenscheibenleisten und die Sportendrohre in hochglänzendem Schwarz.

Die Exklusivität des Interieurs unterstreichen serienmäßige Komfortsitze mit elektrischer 14-Wege-Verstellung. Außerdem schwarzer Dekor aus gebürstetem Aluminium und die Türeinstiegsblenden mit „Platinum Edition“ Schriftzug. In Serie unter anderem LED-Matrix- Hauptscheinwerfer, die adaptive Luftfederung inklusive PASM und das BOSE Surround Sound-System. Die Platinum Edition ist marktspezifisch als Panamera, Panamera 4 und Panamera 4 E-Hybrid erhältlich. Die ersten Modelle kommen im ersten Quartal 2022 zu den Kunden. Fünf Weltpremieren von Porsche in LA, die die Autoshow rocken werden.

