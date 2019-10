Porsche goes digital

Porsche verkauft seine Autos jetzt auch digital.

Mit seinen 80 deutschen Zentren hat Porsche einen eigenen digitalen Vertriebskanals für sofort verfügbare Neu- und Gebrauchtwagen eröffnet. Über www.porsche.de gibt es die Kategorie „online kaufen“. Dadurch haben Kunden die Möglichkeit ihr Fahrzeug zu reservieren. Als Zahlungsoption stehen Barkauf und Leasing zur Wahl. Auch eine unverbindliche Leasinganfrage kann an die Porsche Financial Services gestellt werden. Ebenfalls das in Zahlung geben von gebrauchte Fahrzeuge ist berücksichtigt. Der Bezahlprozess wird mittels flexibler End-to-End-Lösung unterstützt.

Dadurch soll der finale Vertragsabschluss beim Händler einfacher gestaltet werden. Zum Start sind 4.000 Fahrzeuge online verfügbar. Das Angebot wird in den kommenden Monaten weiter ausgebaut und EU-weit ausgedehnt.

