Porsche Holding – Jahresrückblick

In Österreich erwartet die Porsche Holding Salzburg (PHS) für das Gesamtjahr 2019 einen Pkw-Markt von rund 326.000 Neuwagen. Das sind 4,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Dabei anzumerken ist, dass 2018 den dritthöchsten Pkw-Markt in der österreichischen Geschichte aufwies. Der Pkw-Gesamtmarkt 2019 wird auf dem durchschnittlichen Niveau der letzten zehn Jahre liegen.

Rückgang und Marktanteil

Der Gesamtmarktrückgang in Österreich ist u. a. auf die leichte Abschwächung der Konjunktur und auf die erneute Umstellung des Abgasmessverfahrens (WLTP 2) mit temporären Einschränkungen bei der Verfügbarkeit einzelner Modell-, Motor- und Getriebevarianten zurückzuführen. Auch hat die späte Entscheidung zur Anpassung der NoVA zu Verunsicherung und Kaufzurückhaltung geführt. Der PHS gelingt es aber mit den Volkswagen Konzernmarken in Österreich ihren Marktanteil weiter auszubauen. Mit Ende November lag dieser bei 34,9 Prozent, was einer Steigerung von 0,6 Prozentpunkten entspricht.

Dabei gelang es, von Jahresbeginn an gleich mit drei Konzernmarken die Top 3 Platzierung zu belegen – mit Langzeit-Marktführer Volkswagen, vor Škoda und Seat. Dazu Dr. Schützinger: „Diese Reihung findet man meines Wissens in keinem anderen Land dieser Welt. Es macht uns sehr glücklich, dass die Österreicherinnen und Österreicher unsere Marken und Modelle so schätzen und diese auch kaufen.“

7 Modelle in Top 10

Bei der Beliebtheit zeigt sich ein ähnliches Bild. Nicht weniger als sieben Modelle aus dem Volkswagen Konzern reihen sich unter den beliebten Modellen in Österreich ein: Auf den ersten vier Plätzen liegen der ŠKODA Octavia vor dem VW Golf, dem VW Polo und dem VW T-Roc, gefolgt von Škoda Fabia (6), VW Tiguan (7) und VW Bus (8). Diese hohe Akzeptanz der Modelle der Volkswagen Konzernmarken findet sich in allen Fahrzeugklassen wieder: vom Kleinwagen- bis hin zum sportlichen Oberklassesegment, vom A-SUV- bis zum Pkw-Bussegment. In beinahe allen Fahrzeugkategorien liegen ein oder gleich mehrere Modelle der Volkswagen Gruppe in führenden Positionen.

Alternative Antriebe

Bis Ende November wurden in Österreich 23.766 Neuwagen mit alternativen Antrieben zugelassen, eine Steigerung von 51,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Den größten Anteil haben Modelle mit Hybridtechnologie, deren Marktanteil aktuell 4,8 Prozent beträgt (+ 2,0 Prozentpunkte). Auch die reinen Elektrofahrzeuge steigerten ihren Marktanteil um 0,8 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent. Kein Wachstum verzeichneten bisher die Modelle mit Erdgasantrieb, die unverändert bei 0,2 Prozent Marktanteil liegen. Der Volkswagen ID.3 wird das erste Modell sein, das gegen Jahresmitte vom Band läuft. Es wird ihn in drei unterschiedlichen Batteriegrößen geben, die Reichweiten von bis zu 550 Kilometer (WLTP) ermöglichen werden. Weitere Modellvarianten des ID wurden bereits angekündigt und werden folgen, ebenso wie rein elektrisch angetriebene Modelle von Škoda (Vision IV) und Seat (el-Born). Auch bei den Premiummarken Audi und Porsche sind zu den bereits bestehenden Modellen e-tron und Taycan weitere Modelle angekündigt.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp