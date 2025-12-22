Porsche Holding justiert Wachstumskurs neu

Porsche Holding justiert Wachstumskurs neu – Bei der alljährlichen Wirtschaftspressekonferenz in Wien zeichnete Hans Peter Schützinger das Bild eines Unternehmens, das sich in einem zunehmend volatilen Marktumfeld auf Skalierung, Effizienz und finanzielle Stabilität fokussiert. Angesichts rückläufiger Fahrzeugmärkte und hoher Investitionserfordernisse in neue Technologien stellte das Management die wirtschaftliche Robustheit des Konzerns in den Mittelpunkt.

Einen wesentlichen Impuls für das künftige Wachstum liefern die neu abgeschlossenen Importverträge für Italien und Schweden. Mit der Ausweitung der Importeurs-Funktion in zwei der größten europäischen Automobilmärkte stärkt die Porsche Holding ihre Position entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die Bündelung von Vertrieb, Logistik und Marktsteuerung soll zu einer verbesserten Kostenstruktur beitragen und mittelfristig positive Effekte auf Umsatz und Ergebnis liefern. Gleichzeitig erhöht die stärkere Marktdurchdringung die strategische Relevanz des Konzerns innerhalb de Volkswagengruppe.

Im Bereich Elektromobilität setzt man auf einen wirtschaftlich abgesicherten Transformationskurs. Steigende Anteile elektrifizierter Fahrzeuge werden dabei zunehmend unter Rentabilitätsgesichtspunkten gesteuert. Zentrale Steuergrößen sind Lagerbestände, Restwerte und Kapitalbindung. Flankierend investiert das Unternehmen in Ladeinfrastruktur, digitale Absatzkanäle und servicebasierte Geschäftsmodelle, um zusätzliche Erlösquellen zu erschließen und die Abhängigkeit vom klassischen Fahrzeugverkauf zu reduzieren.

Mit dieser Ausrichtung positioniert sich die Porsche Holding wohl als finanzstabiler Branchenakteur, der den strukturellen Wandel der Automobilindustrie nicht nur technologisch, sondern vor allem betriebswirtschaftlich gestaltet.

Für das Autojahr 2026 geht man davon aus, dass die gesamtwirtschaftlichen Marktbedingungen weltweit weiterhin herausfordernd und die Automärkte im Krisen- beziehungsweise Konsolidierungsmodus bleiben werden. Zudem wird sich der Wettbewerb weiter verstärken, da gerade die Wettbewerber aus China versuchen, in Europa und den angrenzenden Nicht-EU-Ländern aber auch in Südamerika ihren Footprint zu erhöhen.