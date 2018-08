Porsche Holding kauft weiteren Händler in Italien

Weiter gehts: Nach der Bonaldi Gruppe geht der größte Autohändler Europas mit dem Autohaus Vicentini in Verona ein Joint Venture ein. Bis 2023 soll der Betrieb komplett zur Porsche Holding gehören. 6700 Neufahrzeuge werden jedes Jahr verkauft. Der Umsatz liegt bei 250 Millionen Euro.

Aktuell sind knapp 190 Mitarbeiter beschäftigt

Vicentini S.p.a. wurde 1974 gegründet und hat heute knapp 190 Mitarbeiter. Gehandelt wird mit Autos der Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi und Porsche. 2011 wurde der Standort neu errichtet und entspricht somit den aktuellen Standards. „Wir haben vor Kurzem erst die Bonaldi Händlergruppe in Bergamo übernommen und freuen uns über diesen weiteren sehr prominenten Neuzugang, der unsere ehrgeizigen Wachstumsziele im Einzelhandel in Italien unterstützt“, so Johannes Sieberer, Geschäftsführer der Porsche Holding für Einzelhandel Österreich, CEE, Italien, Schweden und China.

Der 20. Standort in Italien

Geleitet wird das Einzelhandelsgeschäft der Porsche Holding Tochter Eurocar Italia s.r.l. von Landesgeschäftsführer Matthias Moser, der die Übernahme sehr positiv kommentiert. „Wir sind bereits in der Region Friaul, der Lombardei und Toskana mit

19 Standorten vertreten. Das Leuchtturm-Projekt Vicentini, noch dazu am Importeurssitz in Verona, als nun 20. Betrieb, stärkt unsere lokale Präsenz und ergänzt das bestehende Handelsnetz der Eurocar Italia optimal.“

