Porsche Holding Salzburg – Neustrukturierung

Per 1.1.2021 kommt es in der Porsche Holding Salzburg zu einer Neustrukturierung der Geschäftsbereiche. Und zu einer personellen Veränderung innerhalb der Geschäftsführung.

Der Einzelhandel, bisher in zwei Geschäftsbereichen strukturiert, wird zusammengeführt. Zukünftig von Rainer Schroll, 56, verantwortet. Das Ziel: länderübergreifende Synergien besser zu nützen. Und damit die zukünftigen Herausforderungen effizienter und besser zu bewältigen. Wie etwa die zunehmende Digitalisierung und Elektrifizierung, Der Großhandel, die Porsche Bank und der Personalbereich bleiben unverändert. Unter der Leitung von Hans Peter Schützinger, 60, der weiterhin die Funktion des Sprechers der Geschäftsführung ausübt.

Die Neustrukturierung der Porsche Holding Salzburg betrifft auch den neu geschaffenen eigenständigen Finanzbereich. Diesen verantwortet in Zukunft Johann Lechner, 49. Lechner ist seit 2002 in der Porsche Holding Salzburg tätig. Er gilt als anerkannter Finanzexperte und rückt mit in die PHS Geschäftsführung auf. Neben den Finanzagenden fällt die Porsche Informatik und die Porsche Immobiliengesellschaft in seinen Verantwortungsbereich.

