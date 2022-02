Porsche investiert weiter in E-Bikes

Porsche investiert weiter verstärkt in E-Bikes. Nach der Übernahme des Herstellers Greyp Bikes beteiligt sich das Unternehmen nun zu 20 Prozent an Fazua. Das ist Hersteller von Pedelec-Antriebssystemen. Außerdem geht der Sportwagenbauer eine strategische Partnerschaft mit der niederländischen Ponooc Investment B.V. ein. Die hat sich auf nachhaltige Energie- und Mobilitätslösungen spezialisiert. Die Investmentgesellschaft gehört zur Pon Holdings, einem Handels- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit etwa 16.000 Mitarbeitern. Das ist unter anderem in der Fahrradindustrie und im Automobilgeschäft tätig.

Porsche behält sich die Option weiterer Anteile an Fazua vor, die eine vollständige Übernahme erlauben. Das Unternehmen aus Ottobrunn bei München wurde 2013 gegründet und ist ein Pionier in der Entwicklung von leichten und kompakten Antriebstechnologien. Es hat die neue Kategorie der „light E-Bikes“ begründet. Mehr als 40 namhafte Marken setzen bereits auf die Technologien von Fazua. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Mit Ponooc plant Porsche die Gründung von zwei Joint Ventures. Die sollen im Bereich der Elektromobilität tätig sein. Das erste Joint Venture soll eine künftige Generation von hochwertigen Porsche-E-Bikes entwickeln, herstellen und vertreiben. Das zweite Unternehmen wird sich auf technologische Lösungen für den schnell wachsenden Markt der Mikromobilität konzentrieren. Darüber hinaus baut die Porsche Digital GmbH unter der Marke Cyklær eine Plattform für digitale Dienste rund um das Fahrraderlebnis auf. Unabhängig davon arbeitet Porsche bei seinen eigenen E-Bikes weiterhin mit dem langjährigen Partner Rotwild zusammen.

