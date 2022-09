Porsche Ladies Day 2022 in Saalfelden

Porsche Ladies Day 2022 in Saalfelden – Viel Adrenalin und Action pur gab es einmal mehr beim diesjährigen Event für alle Porsche begeisterten Frauen, die gerne einmal abseits des öffentlichen Verkehrs die Grenzen ihres Fahrzeug ausloten wollten. Mehr dazu…….

Die Ladies Safety Days fanden diesmal in einem kleinen, exklusiven Kreis statt, was auch die Intensität deutlich steigerte. Die Trainingseinheiten wurden in Gruppen – Basic und Advanced – mit dem eigenen Auto absolviert, die einzige Voraussetzung um teilnehmen zu können.

Auf der Agenda standen Lenkübungen zum Kennenlernen der idealen Sitzposition, der korrekte Lenkradhaltung und Lenktechnik über die Optimierung der Bremstechnik sowie dem richtigen Kurvenfahren bis hin zum Gefahrentraining mit Hindernissen so zum Beispiel eine Wasserwand, eine Schleuderplatte und das Bewältigen eines Handlingkurses mit Steigungs- und Gefällestrecken.

Zitat Dr. Helmut Eggert – Porsche Austria

„Ein Porsche kann und soll dynamisch bewegt werden. Aber das muss, selbst wenn die neuesten aktiven und passiven Sicherheitsfeatures zur Ausstattung eines jeden Porsche gehören, erlernt und regelmäßig trainiert sein“, so Helmut Eggert, Geschäftsleiter der Marke Porsche in Österreich und ergänzt: „Für alle Porsche Neuwagenkäufer-innen ist das erste Porsche Safety Training immer im Kauf inkludiert.

Erfahrene ÖAMTC-Instruktoren vermitteln zahlreiche Feinheiten, die das Porsche Fahren noch sicherer machen sollen und so den Fahrspaß erhöhen.

Ausblick 2023

Die Termine für die Porsche Safety und Ladies Safety Trainings 2023 sind bereits fixiert. Im kommenden Jahr werden die Sicherheitstrainings im April wieder im ÖAMTC-Fahrtechnik Zentrum Teesdorf (20.-22.4.23) und im September im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Brandlhof (7./8.9.23) stattfinden. Die Teilnahmegebühr beträgt 299 Euro und die Gutscheine für ein Porsche Safety oder Ladies Safety Training können in jedem Porsche Zentrum erworben werden. Für jeden Neuwagenkunden ist das Training mit Gutschein, den dieser beim Neuwagenkauf erhält, kostenlos. Nähere Infos unter www.porsche.at

