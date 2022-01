Porsche – mehr als 300.000 Fahrzeuge in 2021

Porsche hat 2021 mehr als 300.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Und war damit im vergangenen Jahr in allen Regionen auf Wachstumskurs. Exakt lieferte der Sportwagenhersteller weltweit 301.915 Fahrzeuge an Kunden aus. Das sind elf Prozent mehr als im Vorjahr. Die höchste Absatzsteigerung gab es in Nordamerika. Mit einem Plus von 22 Prozent auf über 70.000 Einheiten. China blieb mit 95.617 Verkäufen (plus acht Prozent) größter Einzelmarkt. In Europa legte Porsche um sieben Prozent auf 86.160 Auslieferungen zu, Deutschland kam auf 28.565 Neuzulassungen (+9 %). Rund ein Viertel des Absatzes entfielen auf die Vertriebsregionen Asien-Pazifik, Afrika und Nahost (+8,0 %).

Beliebtestes Modell war mit 88.362 Stück der Macan vor dem Cayenne mit 83.071 Einheiten. Die Auslieferungen des Taycan legten um mehr als das Doppelte auf 41.296 Stück zu. Vom Klassiker 911 wurden mit 38.464 Verkäufen noch nie so viele Fahrzeuge an Kunden übergeben wie 2021. Der Panamera kam auf 30.220 Auslieferungen, die Baureihe 718 auf 20.502.

