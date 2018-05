Porsche Nacht der Talente 2018

Sportliche Entwicklung, soziales Engagement und schulische Leistungen: Wer als Nachwuchssportler in einer der drei Kategorien als Vorbild dienen kann, ist mit dem „Turbo2018“ bei der „Porsche Nacht der Talente“ geehrt worden

15 Sportler wurden ausgezeichnet

Sie kommen aus den Partnervereinen RB Leipzig, SG Sonnenhof Großaspach, SV Stuttgarter Kickers (alle Fußball), SC Bietigheim-Bissingen Steelers (Eishockey) und Porsche Basketball-Akademie Ludwigsburg. Die Preisverleihung im Werk 5 der Porsche AG in Zuffenhausen übernahmen Barbara Rittner, Head of Women’s Tennis beim Deutschen Tennis Bund, Fußballweltmeister Sami Khedira und Lutz Meschke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstand für Finanzen und IT der Porsche AG.

Zum Schluss wurde noch um die Wette gefahren

Den etwa 180 Gästen – inklusive Spieler, Trainer und Betreuer – wurde neben der Preisverleihung ein abwechslungsreiches Programm geboten. Bereits am Nachmittag trafen sich alle zu einer gemeinsamen Führung durch das Werk. Zum Abschluss der Veranstaltung traten die Nachwuchsspieler noch an Renn-Simulatoren gegeneinander an. Die besten Fahrer wurden mit Preisen belohnt.