Porsche – Pilotanlage für E-Fuels

Sportwagenhersteller Porsche und Siemens Energy errichten in Punta Arenas/Chile eine Pilotanlage für E-Fuels. Gemeinsam mit einer Reihe weiterer Unternehmen entsteht eine Anlage zur Herstellung des nahezu CO 2 -neutralen Kraftstoffs. Das Leuchtturmprojekt „Haru Oni“ ist wegweisend für die Wasserstoff-Ökonomie. Nördlich von Punta Arenas im chilenischen Patagonien will man ab 2022 zunächst rund 130.000 Liter synthetischen Kraftstoffs erzeugen. Bis 2026 soll die Kapazität auf rund 550 Millionen Liter steigen. Die Pilotanlage betreibt man mittels Windenergie. Den E-Kraftstoff will Porsche zeitnah zunächst im Motorsport erproben.

