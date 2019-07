Porsche – plus zwei Prozent

Die Porsche AG hat im ersten Halbjahr 2019 weltweit 133.484 Fahrzeuge ausgeliefert. das bedeutet plus zwei Prozent gegenüber dem Vorjahres-Vergleichszeitraum. Der Cayenne wurde 41.725 Mal ausgeliefert. Er wuchs mit 45 Prozent am stärksten. Seit heuer ist das Modell in allen Märkten verfügbar. Seit Mai steht außerdem die Coupé-Version bei den Händlern. Das weltweit beliebteste Modell bleibt der Macan. 47.367 Mal konnte er im ersten Halbjahr in den Verkauf gelangen.

In China erzielte Porsche bis Ende Juni ein Wachstum von 28 Prozent. In Asien-Pazifik, Afrika und im Mittleren Osten stiegen die Auslieferungen auf 57.397. Und damit um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In den USA konnte sich Porsche im ersten Halbjahr 2019 ebenfalls behaupten. Man erreichte mit 30.257 Auslieferungen ein Wachstum von drei Prozent. Ein Verantwortlicher der Porsche AG: „Nach einem ersten Quartal unter Vorjahr sind wir nun wieder auf Kurs. Wir erwarten für 2019 insgesamt ein Plus gegenüber 2018.“