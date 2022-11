Porsche – Pop-up-Store in München

Porsche hat in München einen Pop-up-Store eröffnet. Er ist bis Mitte April 2023 in der ersten Etage des traditionsreichen Münchener Kaufhaus Oberpollinger zu finden. Betrieben von den drei Porsche-Zentren der Stadt. Eye-Catcher ist ein Taycan Turbo S in Mambagrün, einer der Themenschwerpunkte ist die Nachhaltigkeit.

Auf einer Fläche von rund 90 Quadratmetern können Besucher Fahrzeuge konfigurieren und anschließend über eine VR-Brille in 3-D betrachten. Außerdem besteht die Möglichkeit, aus verschiedenen Farb- und Materialproben zu wählen. Oder einen Berater zu sprechen und das Wunschauto direkt zu bestellen.

Digitale Anzeigen zeigen Online-Verkaufsangebote von sofort verfügbaren Sportwagen der Münchener Porsche-Zentren. Eine Lounge lädt zum Verweilen ein. Der Porsche Pop-up-Store München soll auch Schauplatz für verschiedene Veranstaltungen sein. (aum)

