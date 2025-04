Porsche schiebt noch einen 911 S dazwischen

Zwischen Carrera und Carrera GTS schiebt Porsche nun noch in der 911-Baureihe den Carrera S dazwischen. Sein 3,0-Liter-Turbo-Boxermotor leistet 480 PS/353 kW. Das sind 30 PS mehr als beim Vorgänger. Das maximale Drehmoment beträgt 530 Newtonmeter. Als Coupé beschleunigt der Carrera S in 3,3 Sekunden von null auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 308 km/h. Die Kraftübertragung übernimmt ein Acht-Gang-Doppelkupplungsgetriebe.

Der auch als Cabrio erhältliche S verfügt in der Neuauflage über eine deutlich aufgewertete Serienausstattung. Dazu gehören unter anderem das im Carrera nicht erhältliche Porsche Torque Vectoring Plus PTV+ sowie die Sportabgasanlage mit Endrohren in Silber. Die Bremsanlage mit roten Sätteln stammt vom GTS. Auf Wunsch gibt es Keramikbremsen und ein ein Zentimeter tiefergelegtes Sportfahrwerk mit einer Hinterachslenkung.

Serienmäßig stattet Porsche den Sportwagen mit einem Lederpaket in Schwarz aus. Sitze, Kopfstützen, Schalttafel, Türbrüstungen und die beim serienmäßig zweisitzigen Coupé aufpreisfrei erhältlichen klappbaren Rücksitze sind mit Glattleder bezogen. Das Cabriolet wird grundsätzlich mit vier Sitzen ausgeliefert.

Der neue 911 Carrera S ist ab sofort als Coupé und Cabriolet mit Heckantrieb bestellbar. Die Preise für den 911 Carrera S inklusive Mehrwertsteuer, NoVA und länderspezifischer Ausstattung beginnen in Österreich bei 200.822 Euro für das Coupé. Das Cabriolet kostet ab 220.257 Euro.