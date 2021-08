Porsche – Sonderausstellung zum Jubiläum

Mit der Sonderausstellung „50 Jahre Porsche Entwicklung Weissach“ feiert man das Jubiläum. Sie läuft bis zum 10. Dezember. Im Porsche Museum. Das Entwicklungszentrum nahm 1971 seinen Betrieb auf.

Heute umfasst es unter anderem die Bereiche Design, Motorsport, diverse Prüfstände sowie die Teststrecke des Autobauers. Die Sonderausstellung gliedert sich in folgende Bereiche: Erste Schritte, Prüfstand/Windkanal, Porsche Engineering, Design, Motorsport und Zentrum. Im Zentrum der Porsche Sonderausstellung zum Jubiläum steht ein Highlight-Exponat. An dem können die Besucherinnen und Besucher mittels Augmented Reality-Anwendungen verschiedene Themen digital erfahren. So blicken sie unter anderem auf den Anfang und die Standortentwicklung der vergangenen fünf Jahrzehnte zurück.

„Seit einem halben Jahrhundert entstehen in Weissach Sportwagen für die Straße und reinrassige Rennfahrzeuge. Inmitten ländlicher Idylle werden Träume designt, entwickelt und erprobt“, so Achim Stejskal, Leiter Porsche Heritage und Museum.

Zu sehen sind unter anderem ausgewählte Modelle. Etwa ein Bus der Werksfeuerwehr aus Weissach von 1972. Der Bereich Prüfstand startet mit dem Windkanal und einer Taycan AR-App. Die Gäste erhalten einen Überblick, was Mitarbeitende an Prüfständen alles leisten. Vom Testen und Entwickeln von Schlüsseln über Fahrzeugsicherheit, Kältekammer sowie Erprobung und Entwicklung innovativer Materialien. Design, Porsche Engineering und der Detailbereich Motorsport warten mit faszinierenden Geschichten, Fahrzeugen und Innovationen auf Interessierte.

