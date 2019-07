Porsche Taycan – erste „öffentliche“ Runden

Der Porsche Taycan hat erste „öffentliche“ Runden vor Publikum gedreht. Die erste offizielle Demo-Fahrt auf dem Handling-Parcours des Porsche Experience Centers in Shanghai bildete den Auftakt des Porsche Triple Demo Runs.

Auftritte auf drei Kontinenten

Dabei absolviert ein noch getarnter Prototyp innerhalb von drei Wochen Auftritte auf drei Kontinenten. Mit China, Großbritannien und den USA hat man wichtige Absatzmärkte des ersten rein elektrisch betriebenen Porsche-Sportwagens besucht. Die Dach-Folierung des ist eine Hommage an das jeweilige Gastland. In Shanghai war der Prototyp mit einer Drachen-Grafik unterwegs. Hinter dem Steuer saß Li Chao, ein Pilot aus dem asiatischen Porsche Carrera Cup.

Die Höchstgeschwindigkeit des Taycan liegt bei über 250 km/h. Von null auf 100 km/h beschleunigt er in deutlich unter 3,5 Sekunden. Die 200-km/h-Marke ist in weniger als zwölf Sekunden erreicht. Nächste Stationen der Demo-Tour sind der Hill Run in Goodwood und anlässlich des Saisonfinales der Formel-E-Meisterschaft in New York (13.–14.7.2019). Mit Mark Webber und Neel Jani sind dort ebenfalls renommierte Rennfahrer am Steuer. Bevor der Taycan auf der IAA in Frankfurt Weltpremiere feiert, hat er rund sechs Millionen Test-Kilometer zurückgelegt.

