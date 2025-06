Porsche und Red Bull Salzburg

Porsche und Red Bull Salzburg – Mit der Verlängerung der Kooperation bis 2028 trägt Porsche weiterhin den Titel „Offizieller Jugendpartner der Red Bull Fußball Akademie“ und die Mannschaften von U7 bis U18 sowie die Profimannschaft des FC Liefering werden weiterhin mit dem Porsche-Logo auf dem Trikot auflaufen.

Das Bundesliga-Team des FC Red Bull Salzburg wird bei ausgewählten Heimspielen den Fußballplatz mit „Porsche Einlaufkindern“ betreten und bei diesen für leuchtende Augen und unvergessliche Momente sorgen. Für die Umsetzung des „Porsche Kids Days“ verlost Porsche zudem einmal pro Saison Tickets für ein Heimspiel in der Red Bull Arena.

Gemeinsam mit anderen Partnervereinen wird die Red Bull Fußball Akademie am Porsche Turbo Award und am Porsche Fußball Cup teilnehmen, den die U15-Kicker in Stuttgart 2023 bereits einmal für sich entscheiden konnten. Beim diesjährigen Porsche Turbo Award, der Ende Mai 2025 zum insgesamt zehnten Mal im Rahmen des Jugendförderungsprogrammes verliehen worden ist, wurden aus der Red Bull Fußball Akademie Arion Selimi – beste sportliche Entwicklung – Valentin Zabransky – beste schulische Leistung – und Jakob Zangerl – außergewöhnliches soziales Engagement – ausgezeichnet.