Porschehof – Weihnachten in Salzburg

Wer bereits alle Weihnachtsmärkte im Umfeld besucht hat, für den gibt es ab sofort eine tolle Alternative. Hier gibt es zwar keinen Punch oder Weihnachtsbäckereien dafür aber automobile Sammlerobjekte aus dem Porsche Museum Gmünd. Sie schmücken das weihnachtliche Konzernschaufenster von Porsche Austria. Davon sieben seltene Porsche Modelle und fünf Volkswagen-Modelle erstmals im Porschehof zu sehen. Die Leihgaben spannen einen spektakulären Bogen automobiler Zeitgeschichte vom Porsche Traktor und 356 über VW T1 Renndienst Pritschenwagen und VW Iltis bis zum Porsche 993 RS und 997 Cup.

So gesehen dreizehn an der Zahl einzigartige automobile Sammlerobjekte der Marken Porsche und Volkswagen. Normalerweise sind sie nur in in Gmünd den weltweiten Fans der Sportwagenmarke aus aller Welt zugänglich.

Darunter sind auch einige Exponate, die in der 75-jährigen Geschichte der Porsche Holding Salzburg prägend waren und auch den Erfolg des größten und erfolgreichsten Autohandelshauses in Europa mitgetragen haben. Die Fahrzeuge können von allen Interessierten im weihnachtlich geschmückten Konzernschaufenster bis Ende Jänner 2025 besichtigt werden.

