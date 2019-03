Post testet autonomes Fahrzeug

Die Österreichische Post testet ein autonomes Fahrzeug. Man treibt das Thema „autonomes Fahren“ und intelligente Lösungen in der Inhouse-Logistik voran. Am Logistikstandort der Post in Wien-Inzersdorf stellten Postvorstand Peter Umundum und Arno Klamminger vom AIT ein innovatives Fahrzeug vor. Für den eigenständigen Transport von Containern. Das Umsetzfahrzeug ist speziell für die Nutzung an Logistikstandorten entwickelt. Es sorgt für den selbstständigen Transport am Betriebsgelände.

Echter Testbereich

„Wir glauben an die Zukunft des autonomen Fahrens, obwohl es derzeit schwierig ist, Testbereiche zu finden“, so Peter Umundum. Vor dem Hintergrund steigender Paketmengen gewinne die Umsetzung von Containern in Logistikzentren weiter an Bedeutung. Umundum: „Wir suchen nach Lösungen, mit diesen Entwicklungen umzugehen. Das Vorantreiben von Innovationen ist eine Antwort darauf. Die ersten Tests zeigen, wie autonome Hoflogistik in Logistikzentren der Zukunft aussehen kann.“

