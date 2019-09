Power-Unikat von ABT

ABT Sportsline und Rennfahrer/Influenzer Daniel Abt haben ein Audi A1 Power-Unikat gebaut.

Mit mal als 294kW / 400 PS und 19 Zoll Rädern zeigt sich der A1 in neuem Design. Freistehend wirkende Breitbauelemente bringen Besonderheiten in die Tuningszene. Das einzigartige „Polygon-Split-Design“ mit den geometrischen Mustern, entworfen von Erik Aleksanjan, erfassen nicht nur visuelle Effekte. Auffallend sind der dynamische Look mit den verschiedenen Farbeffekten und dem Farbübergang.

Auch der Innenraum wurde optisch und haptisch personalisiert. Mit dabei sind Überrollbügel, Alcantara und viele interessante Details .

Die aggressive Raceoptik wird nicht nur durch die 19-Zoll Räder, sondern auch durch die Carbon-Heckflügel und die fragmentierte Carbon-Motorhaube mit mehreren Lufteinlässen vervollständigt.

Motortechnisch wurde der Serienmotor getauscht und ein 2.0 TFSI inklusive Leistungssteigerung verbaut. Das Team um Daniel Abt verbaute Fahrwerksfedern von H&R und zogen Michelin Pilot Sport Cup2 Reifen, mit der Dimension 265/30 R19 auf.

Im Video ist die finale Arbeit zu sehen und der Sound zu bestaunen.

