POWER2Go – das neue Ladekabel

Das neue Ladekabel POWER2Go ist alles, was man zum Laden eines E-Autos braucht. Es ist die mobile „all in one“ E-Ladelösung und die wohl smarteste portable Ladeeinheit am Markt: POWER2Go von MOON POWER.

MOON POWER Geschäftsführer Markus Tatzer: „Mit der POWER2Go Ladelösung können Sie Ihr Elektroauto überall laden. Sie verbinden das POWER2Go einfach mit einer Steckdose und schließen es an Ihr Elektroauto an – fertig. Sie benötigen keine zusätzlichen Installationen und können jedes Elektroauto dank praktischer Adapter einfach und überall laden, wo es Strom gibt.“

Viele Funktionen

Über eine App kann man viele praktische Funktionen nutzen. Ein autonomes Lastmanagement ist fix integriert. Mit seiner Vielzahl an intelligenten Funktionen, ist es die ideale „mobile Wallbox“. Dank der integrierten WLAN-Schnittstelle kann man das Ladegerät mit der Cloud verbinden und damit Ladevorgänge per App steuern und verwalten.

Das neue POWER2Go Ladekabel wird im Komplettset mit bewährten Steckeradaptern und einer Tragetasche geliefert. Mittels der Steckeradapter – mit automatischer Erkennung – kann man jederzeit Strom aus allen in der EU zulässigen Steckdosen mit einer Ladeleistung von bis zu 22 kW beziehen. Das Ladekabel wird in zwei Ausführungen angeboten. In einer Komplettset Standardversion und einer Pro-Version mit erweiterten Funktionen.

Made in Austria und Förderungswürdig

POWER2Go wird in der Steiermark produziert. Es ist – analog einer herkömmlichen Wallbox – förderungswürdig. Die E-Mobilitätsförderung in Höhe von 600 Eurokann vom Kaufpreis (1.299 Euro) abgezogen werden. Das innovative Ladekabel eignet sich auch ideal für Dienstwagennutzer sowie Fuhrparkmanager und Flottenbetreiber.

Das POWER2Go Ladekabel ist ab sofort in einer österreichweiten Kampagne präsent. Der TV-Spot stellt den ersten Werbespot der Marke MOON POWER dar und hat mit seiner einprägsamen Bildsprache einen hohen Wiedererkennungswert.

Mehr unter: www.moon-power.com

