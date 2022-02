Powerpack KTM & BRABUS – Brabus 1300 R Limited Edition

Europas führender Motorradhersteller KTM geht mit Paradetuner Brabus in eine Kooperation. Bekannt wurde die Marke mit Supercars und Sportbooten. Jetzt vereinen sie ihre jeweiligen charakteristischen Markenidentitäten.

Gründer Bodo Buschmann stand seit 1977 für Luxus, handgefertigte Exklusivität und Leistung. Seit über vier Jahrzehnten unter den Enthusiasten weltweit für die Schaffung von Hochleistungs-Supercars und als Experte für Individualisierung auf dem Automobilsektor bekannt, hat sich Brabus inzwischen mit seinen Modellreihen an exklusiven Sportbooten auch im maritimen Bereich einen Namen gemacht. Jetzt dehnt das Unternehmen seine Tätigkeiten noch einmal aus und erweitert seinen Schwerpunkt in Zusammenarbeit mit KTM auch in Richtung High-End-Motorradsport.

2 Räder – 2 Identitäten

Die neue 1300 R will für „Badass“ Design, exklusive Eleganz und souveräne Leistung stehen. Sie ist das allererste Motorrad aus Bottrop, das für Enthusiasten mit einem Auge für außergewöhnliche Details konzipiert wurde, genauso wie man es bisher schon von der Marke kannte. Die 1300 R wurde auch mit dem Ziel entwickelt, die tiefverwurzelten Identitäten und Designstile von der beiden Marken zu vereinen und will so das Beste aus zwei Welten präsentieren. Zu den Signature Features der „Black and Bold“ Designsprache gehören zwei charakteristische Farbgebungen, Brabus Monoblock Z Schmiederäder, hochwertige Body-Elemente aus Carbon und ein stilvoller maßgeschneiderter Sitz, der von den Interieur Spezialisten mit Liebe zum Detail gestaltet wurde. Gemeinsam definieren diese Merkmale den einzigartigen und sportlichen Charakter des Bikes und sorgen für einen Wow-Faktor.

Angetrieben von KTMs herausragendem LC8-V2 Motor, der eine Spitzenleistung von 180 PS bei 9 500 U/min und ein maximales Drehmoment von 140 Newtonmeter bei 8 000 U/min produziert, bietet die 1300er Fahrleistungen, wie man sie von einer Tunerschmiede erwartet. Ganz im gewohnten Style bleibt die 1300 R mit exklusiven Komponenten der unverwechselbare „Black and Bold“ Designidentität treu. Lightweight Monoblock Z Schmiederäder im 9-Speichen-Design, maßgeschneiderte Carbon-Lufteinlässe, ein prägnanter Scheinwerfer und ein speziell entwickelter, beheizbarer Fahrersitz tragen die unverkennbaren Styling Elemente der aktuellen Supercars.

Um diesem Bike eine zusätzliche Note einzigartiger Individualität zu verleihen, gibt es sie nur in zwei charakteristischen Farbgebungen – „Magma Red“ und „Signature Black“. Von jeder dieser beiden Varianten werden nur 77 Exemplare gebaut, wobei die Zahl 77 das Jahr symbolisiert, in dem Brabus gegründet wurde.

Aus technischer Sicht nutzt die 1300 R die jüngste, semiaktive WP APEX Fahrwerkstechnologie. Sie ermöglicht es dem Fahrer, zwischen sechs speziellen Fahrmodi zu wählen: Comfort, Street, Sport, Track und Advanced. Diese kann der Pilot individuell aktivieren oder er entscheidet sich für den Auto Modus, der sich automatisch der Fahrbahn und den jeweiligen Fahrbedingungen anpasst.

Der Faktenscheck zur Brabus 1300 R

BRABUS Limited Edition Plakette

Geschmiedete BRABUS Monoblock Z Neunspeichen-Leichtbau-Räder

BRABUS Zweirohr-Endschalldämpfer

Maßgeschneiderter, beheizter BRABUS Fahrersitz

BRABUS Startanimation für das Display

BRABUS Farbgebung für das Display

Speziell schwarz lackierter Rahmen

BRABUS Lufteinlässe in Carbon

BRABUS Scheinwerfermaske

BRABUS Bugspoiler in Carbon

BRABUS CNC-Gabelbrücke

Einstellbare BRABUS CNC-Hebel für Vorderradbremse und Kupplung

Einstellbare BRABUS CNC-Fußrasten

BRABUS CNC-Behälter für Bremsflüssigkeit, Kupplung und CNC-Deckel für Öltank

BRABUS Fahrersitz

BRABUS Lenkerendenspiegel

Carbon-Heck mit kurzem Kennzeichenträger

LED-Blinker mit integrierten Bremsleuchten

Semiaktives WP APEX Fahrwerk, unter anderem mit:

WP PRO COMPONENTS (WP APEX PRO 7117) Lenkungsdämpfer

5 Fahrmodi (STREET – SPORT – RAIN – PERFORMANCE – TRACK)

Kurzhubgasgriff

Beheizte Griffe

Leichte Lithium-Ionen-Batterie

Verschiedene Carbonteile

