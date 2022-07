Praxistest mit e-Fuels gestartet

Ein Praxistest mit e-Fuels ist gestartet. Unter dem Slogan „e-Fuels for Future“. Uniti, der Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen startete gemeinsam mit dem ADAC und dem Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) ein Praxisprojekt zu CO 2 -neutralen synthetischen Kraftstoffen. Unter anderem sollen dabei „Die Autodoktoren“, bekannt aus Fernsehen und Youtube, in den kommenden Monaten im Rahmen eines Langzeittests e-Fuels im Alltag einsetzen und von ihren Erfahrungen berichten.

Die verwendeten e-Fuels wurden in einer Pilotanlage der Chemieanlagenbau Chemnitz hergestellt. Sie sind chemisch identisch zu herkömmlichem Benzin und erfüllen die gängige Norm für Ottokraftstoffe. Synthetische Kraftstoffe können nach Einschätzung vieler Experten einen wichtigen Beitrag leisten. Nämlich den weltweiten Bestand von rund 1,4 Milliarden Kraftfahrzeugen – immer noch zu etwa 99 Prozent Verbrenner – klimaneutral zu betreiben. Und auch zukünftige Fahrzeuggenerationen mit Diesel- oder Benzinmotor umweltfreundlich zu nutzen. Zudem steht die Tankstelleninfrastruktur bereits.

In der Youtube-Auftaktfolge nehmen „Die Autodoktoren“ Holger Parsch und Hans-Jürgen Faul das Projektfahrzeug entgegen. Es handelt es sich um einen gebrauchten und technisch nicht modifizierten VW Golf VII. Der Praxistest mit e-Fuels ist also gestartet, im September wollen die beteiligten Verbände und weitere Partner die Ergebnisse auf der Automechanika in Frankfurt präsentieren. Dabei vergleicht man auch die Emissions- und Verbrauchswerte von e-Fuels mit fossilem Kraftstoff. (aum)

