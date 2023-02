Prior Design: VW ID Buzz Widebody-Kit

Prior Design bringt ein Widebody-Kit für den VW ID Buzz. Mit Tom Belzek hat der Sohn des Prior Design Eigners Andreas Belzek jetzt die Designstudie eines Widebody-Kit für den VWs ID. Buzz entwickelt. Der erst 18-jährige übernimmt neben seiner Ausbildung zum Automobilkaufmann ab sofort sämtliche Stylings in der Sparte Elektroautos bei Prior.

Next Designer Generation

Tom Belzeks Karosseriekit für den ID. Buzz ist ein absolut herausragendes Erstlingswerk. Es fügt sich perfekt in das übrige Prior-Portfolio ein. Sein Widebody verleiht dem großen Stromer einen ungleich bulligeren und individuelleren Auftritt. Der Bug wirkt dank des Frontspoilers samt zusätzlicher Lippe noch tiefer und markanter. Die Kotflügelverbreiterungen und passenden Schweller inklusive Ansätzen unterstreichen den deutlich muskulöseren Look zusätzlich.

Last but not least sorgen ein Diffusor sowie ein Dachkantenspoiler am Heck für einen stimmigen Abschluss. Zugleich fügen sich sämtliche Bauteile perfekt in die von leichten Retro-Vibes im Stil des unvergessenen T1 beeinflusste originale Designlinie des ID. Buzz ein. Als perfekte Abrundung des individuellen Tuning-Upgrades bekam der VW-Entwurf neben dem Bodykit eine Tieferlegung mittels KW-Gewindefahrwerks sowie neue Räder: Unter den verbreiterten Kotflügeln sitzen großformatige Rotiform-Felgen samt der trendigen Aerodiscs.

Von der Studie zur Serie?

Noch ist das VW ID Buzz Widebody-Kit von Prior Design eine digitale Studie. Doch das könnte sich schnell ändern. Wenn genug Bestellungen bei den Tuning-Spezialisten eingehen, soll eine Serienproduktion folgen. Sicher zur Freude von Nachwuchs-Designer Tom Belzek.

