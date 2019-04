Produktionsjubiläum – 1 Millionster VW Sharan

Der beliebte Familien-Van feiert Produktionsjubiläum. 1 Millionster VW Sharan lief in Portugal vom Band. Seit dem Produktionsstart vor 24 Jahren. Der erste Sharan kam im Herbst 1995 auf den Markt. Das Motorenportfolio schaffte schon damals den Spagat zwischen durchzugsstark und kraftstoffarm. Bis heute. Alle Motorisierungen im aktuellen Sharan verfügen über die Euro 6d-TEMP-Abgasnorm.

Der Sharan überzeugt mit großer Variabilität und dem außergewöhnlichen Raumangebot. Die aktuelle Generation verfügt serienmäßig über zahlreiche neue Sicherheitsfeatures. So ist serienmäßig der Spurhalteassistent „Lane Assist“ sowie das Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“ an Bord.

In Europa und in Asien hat der Sharan auch als edler Business-Van Karriere gemacht. Aktuell wird er in insgesamt 33 Märkten angeboten.

