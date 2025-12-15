Produktionsstart in Martorell – Neue Generation von Seat Ibiza und Arona rollt an

Produktionsstart in Martorell – Neue Generation von Seat Ibiza und Arona rollt an – Die Serienproduktion der neuen Ibiza und Arona hat im Werk Martorell bei Barcelona begonnen – ein wichtiger Meilenstein für den spanischen Autobauer, so ein Sprecher.

Beide Modelle rollen ab Januar 2026 zu den Händlern und zeigen sich in überarbeitetem Design mit frischer Front, schlankeren LED-Leuchten und einem modernen, digitalisierten Innenraum. Der Ibiza und der urbane SUV Arona bieten neue effizientere TSI-Motoren, ein umfangreicheres Serien-Sicherheits- und Assistenzpaket sowie verbesserte Konnektivität.

Die Produktion am Standort Martorell unterstreicht die Strategie, das Werk als flexible, zukunftsfähige Fertigungsstätte auszubauen und gleichzeitig die Modellpalette bis 2028 weiter zu elektrifizieren. Insgesamt markieren die neuen Ibiza- und Arona-Generationen einen frischen Start für zwei zentrale Modelle, die urbane Mobilität moderner und attraktiver gestalten.