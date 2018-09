PSA stellt die Presseabteilung neu auf

Mit September 2018 stellt die Groupe PSA ihre Pressearbeit in Österreich und der Schweiz neu auf. Ein gemeinsames Team an qualifizierten Pressesprechern wird die Kommunikation in beiden Ländern für die Marken Peugeot, Citroën, DS Automobiles und Opel führen.

Personalwechsel im Dreierpack

Christoph Stummvoll (46) wird die neue Presseabteilung Österreich-Schweiz leiten. Dabei wird er als Pressesprecher die Groupe PSA Corporate Themen sowie in Österreich die Marken Peugeot, Citroën und DS Automobiles betreuen. Er betreut schon seit 2014 die Pressearbeit in Österreich, zuerst für Peugeot sowie die Groupe PSA Corporate Themen und kurz darauf auch für Citroën und DS Automobiles. Zuvor war er einige Jahre im Marketing für Peugeot tätig, zuletzt auch drei Jahre lang als Marketingdirektor, bevor er die Pressearbeit übernahm.

Lukas Hasselberg (41) wird als Pressesprecher die Marke Opel in Österreich und weiterhin auch in der Schweiz betreuen. Er ist seit 2017 für die Pressearbeit von Opel in der Schweiz tätig. Zuvor war er als Journalist bei verschiedenen Publikums- und Fachmedien in der Schweiz tätig. Fanny Cabanes (31) wird in der Schweiz in bewährter Art und Weise als Pressesprecherin auch weiterhin für die Marken Peugeot, Citroën und DS Automobiles kommunizieren. Diese Aufgabe verantwortet sie seit Anfang 2018. Seit mehr als sieben Jahren ist sie innerhalb der Gruppe in der Schweiz tätig, zuletzt im Sales sowie in der Händlernetzentwicklung für die Marke Peugeot.

