Rätselhafter Parcour im Porsche-Museum

Das Porsche-Museum in Stuttgart hat sein Besucherangebot um eine spannende Attraktion erweitert: Ein Escape Game, das die Teilnehmer auf eine einzigartige Reise durch die Geschichte des legendären Sportwagenherstellers mitnimmt. Doch dieses Abenteuer bietet weit mehr als nur eine gewöhnliche Schnitzeljagd.

Das Escape Game erstreckt sich über drei Etagen des Museums und fordert die Spieler mit einer abwechslungsreichen Mischung aus Such-, Logik- und Action-Rätseln heraus. Hier sind Problemlösungsfähigkeiten, kreative Denkansätze und Geschicklichkeit gefragt. Von unsichtbarer Tinte bis hin zu kniffligen Decodier-Aufgaben – jede Herausforderung bringt die Teilnehmer ihrem Ziel ein Stück näher.

Für Kopf & Sinne

In einer spannenden Rahmenhandlung schlüpfen die Spieler in die Rolle der Porsche Heritage Guardians. Ihre Aufgabe: Die Markenwerte des Premium Herstellers zu schützen und zu bewahren. Ausgerüstet mit speziellen Hilfsmitteln und unterstützt von modernster Technologie, müssen sie die Mission innerhalb von 90 Minuten erfolgreich abschließen, um am Ende den mysteriösen Rätselwürfel zu öffnen.

Hightech trifft Abenteuer

Das Spiel ist nicht nur ein analoges Erlebnis. Ein Tablet mit Chatbot-Funktion und Augmented Reality-Anwendungen begleitet die Teams durch das gesamte Abenteuer. Diese digitalen Hilfsmittel helfen dabei, die teils komplexen Rätsel zu lösen und den richtigen Code für den finalen Escape Cube zu finden.

