Rally Casentino – Lukas Danner übernahm Mitropa-Cup Führung

Im Zug der „41. Rally Internazionale del Casentino 2021“ übernahm Lukas Danner die Mitropa-Cup Führung. Danner und das Team Speedlife-Knobi.at nahm an der für Ihre langen und sehr anspruchsvollen Sonderprüfungen bekannten Casentino teil. 25 Rally2 Fahrzeuge und ein WRC hattengenannt. Darüber hinaus viel weitere schnelle R4 und 2WD-Teams. Gesamt starteten 102 Crews.

Das Duo Lukas Dunner und Ilka Minor startete am Donnerstag in der Früh in das Recce, am Freitagnachmittag stand der Shake-Down am Programm. Die Rallye lief am Samstag über die Bühne. Während Lukas in der Mitropa-Cup Wertung gleich zu Beginn die Führung vor den beiden deutschen Piloten Manuel Kößler und Hermann Gassner übernehmen konnte, bewegte sich der erst 19-jährige Wiener in der Gesamtwertung von Beginn an rund um Rang 25. Auf der letzten Sonderprüfung – 22,9 km bei Dunkelheit – verlor Dunner etwas an Boden. In der Gesamtwertung beendete das Duo Dunner/Minor die Rallye auf Gesamtrang 26. Nach dem Ausfall von Manuel Kößler konnte Dunner in der Mitropa-Cup Wertung dagegen einen ungefährdeten Sieg vor Hermann Gassner feiern.

Dunner: „Die Charakteristik der Rallye war wieder komplettes Neuland – ich bin noch nie eine so lange Sonderprüfungen gefahren. Die Passagen waren auch alle technisch sehr anspruchsvoll und kurvenreich. Die Prüfungen an sich haben mir gut gefallen. Dass die Italiener auf den bekannten Prüfungen wesentlich schneller sein werden war mir klar. Mir war es wichtig, fehlerfrei zu bleiben und zu lernen. Auf der letzten Prüfung bin ich auf Sicherheit gefahren. Ich wollte den Fabia heil in´s Ziel bringen und den Mitropa-Cup Sieg mitnehmen. Das Team hat einen super Job gemacht – danke an alle.

Auch das Team zog zufrieden Bilanz, übernahm doch Lukas Danner bei der Rally Casentino erstmals die Mitropa-Cup Führung. 2021 kommen die besten sechs von acht Läufen in die Wertung. Nach zwei Läufen führt Lukas Dunner die Mitropa-Cup Wertung mit 110 Punkten knapp vor Manuel Kößler (104 Punkte) an.

Günther Knobloch: „Im Mitropa-Cup liegt Luki nun vorne, in der deutschen Rallye Meisterschaft nach einem Lauf am achten Gesamtrang – eine tolle Bilanz nach nur 5 Rallyes.“

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp