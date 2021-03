Rally Isla Mallorca – Rosenberger Zweiter

Bei der Rally Isla Mallorca wurde Kris Rosenberger Zweiter. „Nur“ Zweiter allerdings. Denn eine Zeitstrafe nach einem Stempel-Chaos verhinderte trotz dominanter Leistung den Sieg des Porsche-Piloten.

Extrem hohe Qualität der Mitbewerber bei der „17. Rally Rally Clásico Isla de Mallorca-Puerto Portals”. Porsche-911-Pilot Florian Feustel und der starke Lokalmatador Nadal Galiana im bärenstarken Ford Escort erwiesen sich vom Start weg als hartnäckige Gegner. Rosenberger begann mit einem Missgeschick, wie er erzählt: „Es war teilweise noch feucht – da haben wir zu den falschen, zu harten Reifen gegriffen. Das hat etwas Zeit gekostet.“ Und die Technik streikte: „Wir sind beinahe eine ganze Sonderprüfung im dritten Gang festgesteckt“, so Rosenberger. Die Technik-Crew rund um Mario Hell hat das Problem aber blitzschnell behoben.

Trotzdem, 12 von 14 SP-Bestzeiten holte das österreichisch-britische Porsche-Duo Kris Rosenberger/Sarah Adolph. Das hätte am Ende auch zum Sieg gereicht. Aber Rosenberger wurde bei der Rally Isla Mallorca Zweiter. Denn – da gab es eine etwas fragwürdige Zeitstrafe. Die fasste man bei einer chaotischen Zeitkontrolle aus. Rosenberger: „Angeblich haben wir zu früh eingestempelt, daher die drei Minuten Strafzeit. An der ZK herrschte aber ziemliche Verwirrung. Auch andere Teams waren davon betroffen. Wir haben’s sportlich genommen, andere haben Protest eingelegt – und Recht bekommen. Retrospektiv betrachtet hätten wir auch protestieren sollen. Der zweite Platz ist trotzdem toll, vor allem aber war es wieder einmal eine wunderschöne Rallye bei Freunden, mit bestem Wetter und ganz viel Spaß am Autofahren.“

