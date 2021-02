Rally2 FABIA – Projekt mit Zukunft

Aus der bereits engen Zusammenarbeit Günther Knoblochs mit Speedlife Motorsport entsteht jetzt mit „Rally2 FABIA“ ein neues Projekt mit Zukunft. Das Bayrische Team „Speedlife Motorsport“ setzt künftig zwei FABIA ein. Durch das neue Joint-Venture zwischen Speedlife Motorsport und Günther Knobloch entsteht ein wesentlich größeres Projekt. Mit zwei Rally2 FABIA, mehr Möglichkeiten, neuen Zielen – eben ein Projekt mit Zukunft.

Unter welcher Bewerbung das Team künftig in Österreich und bei internationalen Einsätzen die Fahrzeuge an den Start bringt, ist noch offen. Die Aufgabenverteilung ist hingegen bereits klar. Bei allen Einsätzen, wo beide Rally2 FABIA an den Start gehen und bei den österreichischen Einsätzen verantwortet Max Koch mit seinem Team Technik und Logistik. Günther Knobloch hingegen PR und Vermarktung.

Künftig will man mit erweiterter Teamstruktur nicht nur in Österreich und Deutschland starten. Sondern auch mit verschiedenen Crews bei ausgesuchten Läufen zu ERC und WRC2 an den Start gehen. Im Fokus steht der Einsatz beider Rally2-FABIA für verschiedene Crews – man bietet ein echtes „arrive & drive“ Package. Mit umfassender Betreuung in allen Bereichen. Details über das Projekt, die Struktur, Piloten und Crews sowie über bestehende und neue Partner folgen in Kürze.

Günther Knobloch: „Mein persönlicher Fokus verschiebt sich in dem Projekt stärker in Richtung Teammanagement und Sponsorenbetreuung. Bei ausgesuchten ORM-Läufen werde ich 2021 – dank der Partnerschaft mit ŠKODA Österreich, GRAPOS und weiterer Partner – auch selbst wieder mit dem Rally2 FABIA starten.“

Maximilian Koch von Speedlife Motorsport: “Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Günther Knobloch. Die Betreuung von 2 Fahrzeugen bietet völlig neue Möglichkeiten und Herausforderungen. Das vergangene Jahr war für alle Enthusiasten und Berufstätige im Rallyesport hart, Ich denke die ganze Szene brennt darauf wieder an den Start zu gehen. Wir bereiten im Moment alles für einen baldigen Neustart vor.“

