Rallye Monte Carlo 2021 – Ogier mit Rekordsieg – beide Österreicher-Teams im Ziel

Gegen Sebastien Ogier und Toyota war beim Corona bedingt abgespeckten Saisonauftakt, der Rallye Monte Carlo kein Kraut gewachsen. Ogier begann seine angeblich letzte Saison mit einem Eintrag ins Rekordbuch: Achtmal konnte er die Kultrallye für sich entscheiden.

Gerührt erklärte der Franzose: „Kein schlechtes Ende für das Wochenende. Das Auto war einfach toll, es hat richtig Spaß gemacht. Ich hatte fast Tränen in den Augen und denke, es war eine gute Entscheidung, noch ein Jahr dranzuhängen. Das Team ist einfach toll, ein großes Dankeschön an alle.“ Elfyn Evans rundete das Ergebnis für Toyota mit Platz zwei ab. Den dritten Platz auf dem Podium angelte sich Thierry Neuvile im Hyundai, dessen neuer Copilot damit eine gelungene Feuertaufe zu feiern hatte.

Über 30 Fahrzeuge der Kategorie RC2 waren bei der Monte 2021 am Start, davon 13 in der WRC3. Mit dabei auch Hermann Neubauer und Johannes Keferböck. Neubauer im Ford Fiesta MkII Rally2 landete auf Platz vier – gegen die drei französischen Citroen-Piloten an der Spitze hatte der Salzburger jedoch keine Chance.

Aufregend begann die Rallye auch für Johannes Keferböck und Ilka Minor schon eine Woche davor, als Minor zunächst positiv auf Corona getestet wurde. Nach einem zweiten Test konnte sie nachreisen, die Besichtigung wurde von Christina Ettel durchgeführt. Keferböck, dessen geplanter Zweitagestest ebenfalls Corona bedingt ins Wasser fiel, brauchte rund zwei Tage, um wieder in seine Komfortzone zu gelangen und belegte letztendlich Platz sieben der WRC3.

