Ram jetzt auch eine Nummer kleiner

Ram jetzt auch eine Nummer kleiner wobei das allerdings relativ ist: Mit dem Rampage bringt die US-Marke einen Pick-up nach Europa, der fast 90 Zentimeter kürzer ist als der legendäre 1500. Das macht in diesem Fall aber immer noch eine Länge von 5,03 Metern. Importeur KW Auto aus Bremerhaven bietet den für US-Verhältnisse „kompakten“ Pick-up in zwei Varianten an.

Der Rebel mit 2,2-Liter-Dieselmotor leistet 200 PS und liefert 450 Newtonmeter Drehmoment. Er ist Offroad tauglich und bietet über eine Tonne Nutzlast. Der straßenorientiertere und tiefergelegte R/T für Race/Track hat eine zwei Liter großen Hurricane-Benziner mit 272 PS und 400 Nm. Er beschleunigt in 6,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Beide Rampage-Modelle sind für fünf Passagiere ausgelegt und verfügen über Allradantrieb, 9-Gang-Automatik und Offroad-Funktionen wie der Untersetzungsmodus 4WD Low. Gebaut wird das neue Modell in Brasilien, wo es auch entwickelt wurde.