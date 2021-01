Rebenland Rallye abgesagt, ORM-Auftakt verschoben

Schon die heurige Jännerrallye musste man canceln, jetzt ist auch die fix geplante Rebenland Rallye abgesagt, damit hat sich auch der ORM-Auftakt unbestimmt verschoben.

Der Grund sind einmal mehr die Corona-bedingten notwendigen behördlichen Auflagen, die der Veranstalter,auch bedingt durch den 3. verhängten Lockdown und dessen Verlängerung unmöglich einhalten kann. So hat der Tourismusverein Leutschach die Rebenland Rallye abgesagt, der ORM-Auftakt hat sich weiter verschoben. Sie hätte am 19. und 20. März stattfinden sollen. Man hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Gab es doch schon ein fertiges Organisationskonzept, in dem verschiedene Varianten enthalten waren. Somit hat sich auch der ORM-Auftakt weiter verschoben.

Erich Plasch, Bürgermeister von Leutschach und Organisationschef der Rallye: „Leider hat sich die Situation im Vergleich zum Vorjahr nicht gebessert. Wir waren bis vor wenigen Tagen noch sehr optimistisch. Leider ist es jetzt wieder anders gekommen. Da eine Rallye einen organisatorischen Vorlauf von zumindest eineinhalb Monaten benötigt, können wir die Rebenland Rallye schweren Herzens auch 2021 nicht durchführen. Wir hoffen, dass sich die Situation heuer noch bessert. Und dass andere Veranstalter ihre Rallyesüber die Bühne bringen können. Auch im Sinne der Meisterschaft.“

